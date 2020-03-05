В Татарстане нашли живым Иршата Хайруллина, который нуждается в медицинской помощи

5 Март 2020 2020-03-05T16:13:29+03:00

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 3 марта

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В Татарстане завершились поиски 44-летнего Иршата Хайруллина. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, перестал выходить на связь с близкими 3 марта. Спустя два дня, он был найден живым. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Поисковый центр».

Где Иршат находился все это время, и при каких обстоятельствах был найден, волонтеры не сообщают.

Отметим, что в Татарстане до сих пор ищут 27-летнего Олега Чураева из Менделеевска, 34-летнего Евгения Вохмина из Казани, 66-летнего Александра Колесникова из села Старошешминское, 35-летнего Уланбека Малакаева, 62-летнюю Ильгизу Гатиятуллину из поселка Нижняя Мактама, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов, 64-летнего Михаила Феофанова из Казани и 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU