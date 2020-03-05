2020-03-05T16:13:29+03:00
Общество

В Татарстане нашли живым Иршата Хайруллина, который нуждается в медицинской помощи

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 3 марта
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Поисковый отряд"Фото: ПСО "Поисковый отряд"
Изменить размер текста:

В Татарстане завершились поиски 44-летнего Иршата Хайруллина. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, перестал выходить на связь с близкими 3 марта. Спустя два дня, он был найден живым. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Поисковый центр».

Где Иршат находился все это время, и при каких обстоятельствах был найден, волонтеры не сообщают.

Отметим, что в Татарстане до сих пор ищут 27-летнего Олега Чураева из Менделеевска, 34-летнего Евгения Вохмина из Казани, 66-летнего Александра Колесникова из села Старошешминское, 35-летнего Уланбека Малакаева, 62-летнюю Ильгизу Гатиятуллину из поселка Нижняя Мактама, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов, 64-летнего Михаила Феофанова из Казани и 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновске девушка трижды за день поверила мошенникам и лишилась более 90 тысяч рублей
В Казани застроят территорию бывшего военного госпиталя на улице Карла Маркса
В Татарстане нашли живым мужчину, страдающего потерей памяти
В Тинчуринском театре открылась выставка картин
В Казани выявлено ухудшение здоровья у школьников
В Татарстане нашли живым Иршата Хайруллина, который нуждается в медицинской помощи
Погода на 8 марта 2020 в Татарстане: сильный ветер, а также мокрый снег и дождь
Татьяна Казакова вернулась в Минкульт Чувашии на должность замглавы ведомства
В Татарстане сельским жителям начали раздавать фонарики
С 16 марта в Казани на Сибирском тракте частично ограничат движение машин
Президент Татарстана на встрече с главой МИД Сербии высказался за прямое авиасообщение с Белградом