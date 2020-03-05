В Татарстане нашли живым Иршата Хайруллина, который нуждается в медицинской помощи
В Татарстане завершились поиски 44-летнего Иршата Хайруллина. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, перестал выходить на связь с близкими 3 марта. Спустя два дня, он был найден живым. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда «Поисковый центр».
Где Иршат находился все это время, и при каких обстоятельствах был найден, волонтеры не сообщают.
Отметим, что в Татарстане до сих пор ищут 27-летнего Олега Чураева из Менделеевска, 34-летнего Евгения Вохмина из Казани, 66-летнего Александра Колесникова из села Старошешминское, 35-летнего Уланбека Малакаева, 62-летнюю Ильгизу Гатиятуллину из поселка Нижняя Мактама, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов, 64-летнего Михаила Феофанова из Казани и 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска.
ИСТОЧНИК KP.RU