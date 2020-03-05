В Татарстане спасли пенсионера, провалившегося под лёд на снегоходе
В среду, 4 марта, рано утром во время рейда сотрудники рыбохраны на территории Лаишевского района республики возле села Тетеево обнаружили, что под лед провалился снегоход и его водитель.
Мужчины ползком добрались до полыньи, в которой находился 82-летний пенсионер, и сумели вытащить его из ледяной воды. Оказалось, что пострадавший пробыл в ней 20 минут.
Рыбака сумели быстро доставить на берег, переодели и доставили домой. Там пенсионера передали медикам, которые приехали на вызов, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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