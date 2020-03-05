2020-03-05T10:50:43+03:00
Общество

6 марта жители Приволжского района Казани останутся без света

Это связано с плановым ремонтом линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
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Электричества в ряде домов не будет с 8.30 до 17.00.Электричества в ряде домов не будет с 8.30 до 17.00.
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В пятницу, 6 марта, ряд домов Приволжского района Казани останется без света. В частности, с 8.30 до 17.00 электричества не будет во всех домах на улицах Авангардная, переулок Авангардный, Поперечно-Сормовская, Сабит, Сормовская, Тюменская и Школьная.

Это произойдет из-за планового ремонта линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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