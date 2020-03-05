В Казани на месяц ограничат движение на перекрестке улиц Меховщиков и Зайцева
Стало известно, что с 13 марта по 13 апреля в Казани будет ограничено движение на перекрестке улиц Меховщиков и Зайцева в Вахитовском районе. Дорога будет закрыта как для транспорта, так и для пешеходов. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
Причиной ограничения стало проведение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора на этом участке.
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ИСТОЧНИК KP.RU