В Казани на месяц ограничат движение на перекрестке улиц Меховщиков и Зайцева

5 Март 2020 2020-03-05T10:33:58+03:00

Дорога будет закрыта как для транспорта, так и для пешеходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причина этого - проведение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что с 13 марта по 13 апреля в Казани будет ограничено движение на перекрестке улиц Меховщиков и Зайцева в Вахитовском районе. Дорога будет закрыта как для транспорта, так и для пешеходов. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Причиной ограничения стало проведение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора на этом участке.

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU