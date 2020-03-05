В Чувашии скончался первый главврач ДРКБ

5 Март 2020 2020-03-05T12:01:49+03:00

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В Чебоксарах 3 марта скончался первый врач ДРКБ Чувашии Виталий Иванович Кузьмин. Будущий Заслуженный врач Российской Федерации и Отличник здравоохранения СССР родился 24 августа 1946 года в деревне Старые Урмары Урмарского района Чувашии. Казанский государственный медицинский институт имени С.В. Курашова он закончил в 1970 году по специальности «педиатрия». С 1973 по 1976 годы работал участковым педиатром, ординатором детской инфекционной больницы Чебоксар, с 1976 по 1984 год – рентгенологом, заместителем главного врача по детству Республиканской больницы № 1. Был избран депутатом Ленинского районного исполкома народных депутатов Чебоксар в 1987 году.

Виталий Кузьмин – первый главный врач ДРКБ, которую он возглавлял с 1984 по 2008 года. Первых пациентов медучреждение приняло в 1985 году.

- Яркий талант организатора проявился в период формирования нового коллектива, становления специализированной детской службы в республике. Под его непосредственным руководством внедрялись новые медицинские технологии, готовились высокопрофессиональные кадры высшего и среднего звена для всей республики, - отметили в министерстве здравоохранения Чувашии.

Гражданская панихида и похороны Виталия Кузьмина пройдут сегодня, 5 марта, в Чебоксарах.

ИСТОЧНИК KP.RU