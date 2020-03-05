В Татарстане во время пожара спасли женщину-инвалида

5 Март 2020 2020-03-05T12:00:21+03:00

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Пожар в квартире на восьмом этаже в одном из домов по улице Тельмана в Альметьевске вспыхнул 4 марта в 22.00. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым идущий из-под двери 60-летней пенсионерки. Женщина - инвалид I группы, самостоятельно передвигалась с трудом, и была необходима помощь в ее спасении.

Для того, чтобы зайти в квартиру, пришлось спиливать железную дверь. Пострадавшую обнаружили в комнате на полу. Она упала с горящей кровати. Женщину вывели на улицу при помощи маски спасаемого. Медики госпитализировали пенсионерку в Альметьевскую ЦРБ.

- Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Огонь уничтожил мебель и постельное белье. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU