2020-03-05T09:23:08+03:00
Происшествия

В Татарстане лихач на "десятке" устроил на встречке аварию, где пострадали 3 человека

Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Дорожно-траснспортное происшествие произошло в среду, 4 марта, в 13.15 на 92 километре автодороги "Казань-Оренбург". По предварительным данным, 35-летний водитель "десятки" решил обгнать впереди идущий транспорт в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". Он на скорости выехал на встречку и врезался в "Ладу Гранту". Этим автомобилем управлял 53-летний мужчина.

Автомобиль выехал на встречку Фото: соцсети

Автомобиль выехал на встречкуФото: соцсети

В результате аварии пострадлали три пассажира "Лады Гранты". Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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