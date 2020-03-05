В Татарстане лихач на "десятке" устроил на встречке аварию, где пострадали 3 человека
Дорожно-траснспортное происшествие произошло в среду, 4 марта, в 13.15 на 92 километре автодороги "Казань-Оренбург". По предварительным данным, 35-летний водитель "десятки" решил обгнать впереди идущий транспорт в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". Он на скорости выехал на встречку и врезался в "Ладу Гранту". Этим автомобилем управлял 53-летний мужчина.
Автомобиль выехал на встречкуФото: соцсети
В результате аварии пострадлали три пассажира "Лады Гранты". Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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