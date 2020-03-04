Пострадавшему в ДТП под Ульяновском юному футболисту «Нефтяника» пришлось ампутировать руку

4 Март 2020 2020-03-04T17:28:08+03:00

Сразу после аварии медики пришили конечность мальчику, но она не прижилась

Изменить размер текста: A A

Одному из пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом под Ульяновском пришлось ампутировать руку. Информацию об этом "Комсомолке" подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области.

Напомним, авария произошла утром 29 февраля. У поселка Порецкое перевернулся автобус Hyundai, в котором ехала детская футбольная команда «Нефтяник» из Новоспасского района. По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением на скользкой дороге.

В результате ДТП пострадали 9 детей и один взрослый. 3 юных спортсменов были госпитализированы. Одному из них пришлось пришивать руку, но спустя некоторое время стало ясно - конечность не прижилась.

ИСТОЧНИК KP.RU