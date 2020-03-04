2020-03-04T17:28:08+03:00
Общество

Пострадавшему в ДТП под Ульяновском юному футболисту «Нефтяника» пришлось ампутировать руку

Сразу после аварии медики пришили конечность мальчику, но она не прижилась
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Информацию "Комсомолке" подтвердили в пресс-служба министерства здравоохранения области.Информацию "Комсомолке" подтвердили в пресс-служба министерства здравоохранения области.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Одному из пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом под Ульяновском пришлось ампутировать руку. Информацию об этом "Комсомолке" подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области.

Напомним, авария произошла утром 29 февраля. У поселка Порецкое перевернулся автобус Hyundai, в котором ехала детская футбольная команда «Нефтяник» из Новоспасского района. По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением на скользкой дороге.

В результате ДТП пострадали 9 детей и один взрослый. 3 юных спортсменов были госпитализированы. Одному из них пришлось пришивать руку, но спустя некоторое время стало ясно - конечность не прижилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах после гибели школьницы в бассейне проверят медкарты учеников
В Татарстане отремонтируют три участка дороги Алексеевское-Высокий Колок
СУ СКР Татарстана: в Казани 70-летний пенсионер застрелил внука своей сожительницы
Замминистра экономразвития Чувашии стал Олег Моляков – брат депутата Госдумы
Пострадавшему в ДТП под Ульяновском юному футболисту «Нефтяника» пришлось ампутировать руку
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил в республике снизить сельскую ипотеку до 0,1% годовых
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев получил премию Правительства России в области культуры
В Набережных Челнах по факту травмы 9-летней девочки на аттракционе возбудили уголовное дело
Минсельхозпрод Татарстана объявил о начале конкурса среди местных фермеров на получение гранта на 6 миллионов рублей
В Татарстане ищут Иршата Хайруллина, который нуждается в медпомощи
Карантин по коронавирусу в Казани: на 4 марта у эвакуированных пассажиров лайнера Diamond Princess температуры не замечено
Четыре белоголовых сипа переехали из Македонии в Казанский зоопарк «Река Замбези»
В Казани Льнокомбинат и фабрику Алафузова продают за 300 миллионов рублей
Перед 8 марта в Казани полицейские изъяли партию контрафактных духов
На ключевом центре питания Волжска в республике Марий Эл обновили электрооборудование
В Татарстане из-за хлопка в легковушке пострадали два человека
Платную трассу Москва-Казань могут назвать именем Ивана Грозного
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
«Здоровье участников для нас – превыше всего»: из-за коронавируса в Казани перенесли «KAZANSUMMIT - 2020»
Глава Марий Эл Александр Евстифеев потребовал решить в регионе проблему разбитых дорог
В Казани пенсионер-водитель сбил 76-летнего пешехода на перекрестке
В Красночетайском районе Чувашии объявлен карантин по бешенству
Праздничное открытие «Галамарта» в Казани: электрический чайник за 199 рублей и другие ШОК-цены