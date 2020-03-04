СУ СКР Татарстана: в Казани 70-летний пенсионер застрелил внука своей сожительницы

4 Март 2020 2020-03-04T19:05:06+03:00

Пенсионер заявил, что купил оружие на одном из городских рынков.

Утверждается, что он достал с балкона обрез и расправился с потерпевшим

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В больницу столицы Татарстана в среду, 4 марта, доставили 49-летнего мужчину с двумя огнестрельными ранениями в голову. Несмотря на все усилия медиков, пациент скончался. Врачи как и полагается сообщили о характере травм погибшего в полицию.

Подозреваемого правоохранителям долго искать не пришлось - он проживал вместе со своей жертвой в одной квартире на улице Фучика. Это 70-летний пенсионер, сожитель родной бабушки погибшего.

Оказалось, что внук женщины пьянствовал и нигде не работал. Из-за этого часто в квартире возникали конфликты. Когда ссора вспыхнула вновь, пенсионер не выдержал. По версии следствия, он взял с балкона спрятанный им обрез, зарядил его и выстрелил в голову внука. Мужчина в тот момент уже лежал на раскладушке и смотрел телевизор. Сожитель бабушки понял, что с первой попытки ему не удалось расправится с жертвой. Пенсионер выстрелил снова.

Уже потом мужчина попытался объяснить правоохранителем появление у него обреза - мол, купил его на одном из казанских рынков.

- Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в убийстве, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU