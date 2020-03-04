2020-03-04T18:14:09+03:00
Общество

Замминистра экономразвития Чувашии стал Олег Моляков – брат депутата Госдумы

Он уже находился на этой должности с 1993 по 2002 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Государственный Совет ЧувашииФото: Государственный Совет Чувашии
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Заместителем министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии стал Олег Моляков. Указ о его назначении в среду, 4 марта, подписал врио главы региона Олег Николаев.

Известно, что Олег Моляков является родным братом депутата Госдумы Игоря Молякова.

СПРАВКА КП

Олег Моляков родился 17 ноября 1964 года в городе Уральск (Казахстан). В 1989 году он окончил экономический факультет Чувашского государственного университета.

С 1989 года он работал экономистом, а в 1993 году стал заместителем министра экономического развития и торговли Чувашии. В ведомстве Моляков проработал до 2002 года. После стал предпринимателем. Он консультировал клиентов в области экономического анализа, ценовой и инвестиционной политики.

Отметим, что сейчас Моляков также является членом Комитета Госсовета республики по бюджетно-финансовым вопросам и экономической политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Замминистра экономразвития Чувашии стал Олег Моляков – брат депутата Госдумы
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