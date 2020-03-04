В Набережных Челнах по факту травмы 9-летней девочки на аттракционе возбудили уголовное дело

4 Март 2020 2020-03-04T16:38:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще 27 января во время игры на развлекательном модуле «Крутящееся колесо большое» в одном из семейных парков Набережных Челнов была травмирована 9-летняя девочка. Она получила закрытый перелом хирургической шейки плечевой кости.

По мнению эксперта, здоровью девочки был причинен тяжкий вред. Поэтому только сейчас в следственном комитете Татарстана по факту полученной ребенком травмы на аттракционе было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU