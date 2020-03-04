В Набережных Челнах по факту травмы 9-летней девочки на аттракционе возбудили уголовное дело
Еще 27 января во время игры на развлекательном модуле «Крутящееся колесо большое» в одном из семейных парков Набережных Челнов была травмирована 9-летняя девочка. Она получила закрытый перелом хирургической шейки плечевой кости.
По мнению эксперта, здоровью девочки был причинен тяжкий вред. Поэтому только сейчас в следственном комитете Татарстана по факту полученной ребенком травмы на аттракционе было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU