2020-03-04T16:38:42+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах по факту травмы 9-летней девочки на аттракционе возбудили уголовное дело

Ребенок получила перелом шейки плечевой кости
Олег ЛУГОВОЙ
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Обстоятельства произошедшего теперь устанавливают следователи.Обстоятельства произошедшего теперь устанавливают следователи.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Еще 27 января во время игры на развлекательном модуле «Крутящееся колесо большое» в одном из семейных парков Набережных Челнов была травмирована 9-летняя девочка. Она получила закрытый перелом хирургической шейки плечевой кости.

По мнению эксперта, здоровью девочки был причинен тяжкий вред. Поэтому только сейчас в следственном комитете Татарстана по факту полученной ребенком травмы на аттракционе было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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