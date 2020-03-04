Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев получил премию Правительства России в области культуры

4 Март 2020 2020-03-04T16:49:49+03:00

Руководство страны отметило его работу над проектом музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжска

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Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев получил премию Правительства России 2019 года в области культуры. Руководством страны был отмечен проект музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжска, который возглавляет Шаймиев.

Известно, что премию также присудили ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову как автору концепции проекта и Ответственному секретарю комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорию Орджоникидзе как руководителю экспертной группы проекта.

Распоряжение о награждении подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU