Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев получил премию Правительства России в области культуры
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев получил премию Правительства России 2019 года в области культуры. Руководством страны был отмечен проект музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжска, который возглавляет Шаймиев.
Известно, что премию также присудили ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову как автору концепции проекта и Ответственному секретарю комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорию Орджоникидзе как руководителю экспертной группы проекта.
Распоряжение о награждении подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU