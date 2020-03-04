Минсельхозпрод Татарстана объявил о начале конкурса среди местных фермеров на получение гранта на 6 миллионов рублей

4 Март 2020 2020-03-04T16:09:11+03:00

Деньги соискатели грантов получат в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Деньги выделяются в рамках нацпроекта и должны быть потрачены на открытие своего дела

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В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» Минсельхозпрод Татарстана о начале конкурса среди местных фермеров и владельцев подсобных хозяйств. Победителей ждут гранты до 6 миллионов рублей. Эти деньги должны быть потрачены на открытие или развитие своего дела.

- Объявлен конкурс на предоставление гранта по развитию сельскохозяйственной производственной деятельности малых форм хозяйствования, обеспечению вовлечения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, повышению занятости на селе в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по программе «Агростартап», - сообщают в Минсельхозпроде Татарстана.

Так, грантополучатели смогут реализовывать проекты животноводческого направления по мясному и молочному скотоводству, коневодству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, производству товарной рыбы, а также по выращиванию плодовых и ягодных культур, производству зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

Например, на проекты животноводческого направления по мясному и молочному скотоводству выделяется 5 миллионов рублей (при внесении в неделимый фонд СПоК до 6 миллионов), на иные направления до 3 миллионов (при внесении в неделимый фонд СПоК до 4 миллионов).

Прием заявок и документов осуществляется с 2 марта по 31 марта по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3 этаж каб. 307.

Прием проводится в будни с 8.00 до 17.00 часов.

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в отделе развития малых форм хозяйствования: (843) 221-76-88 (8844), (843) 221-76-85

ИСТОЧНИК KP.RU