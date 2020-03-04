4 Март 2020 2020-03-04T19:18:37+03:00

Трасса связывает республику с Ульяновской областью и является кратчайшим выходом из Казани на Самару

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В 2020 году в Татарстане отремонтируют три участка дороги Алексеевское-Высокий Колок. Речь идет об отрезках: с 21,53 по 24,47 километра, с 26,148 по 28 километра и с 80,576 по 82,676 километра. Там обновят асфальт и укрепят обочины.

- В результате ремонта 62% дороги будет соответствовать нормативному состоянию, - отмечает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Отметим, что дорога Алексеевское-Высокий Колок имеет общую протяженность в 90,8 километра. Ее средняя интенсивность составляет 4 747 автомобилей в сутки. Трасса связывает Татарстан с Ульяновской областью и является кратчайшим выходом из Казани на Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU