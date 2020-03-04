2020-03-04T15:12:53+03:00
Дом. Семья

Четыре белоголовых сипа переехали из Македонии в Казанский зоопарк «Река Замбези»

Этот вид птиц занесен в Красную книгу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: сайт мэрии КазаниФото: сайт мэрии Казани
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Новая часть Казанского зоопарка - «Река Замбези», пополнилась еще одними новоселами. В столицу Татарстана из Македонии приехали четыре белоголовых сипа.

Они, конечно, оказались в городе еще в декабре прошлого года, но попали в вольер совсем недавно. Дело в том, что до этого птицы находились на карантине. После которого их, наконец, подселили к другим двум сипам, проживающих в зоопарке аж с 1997 года, а также двум черным грифам. Данные птицы в природе могут соседствовать друг с другом и, кстати, занесены в Красную книгу. Сообщают в мэрии Казани.

Новоселы же довольно молодые по своим меркам – каждой птице около 5 лет. На карантине они набрали подкожный жир и акклиматизировались после теплой Македонии. Планируется, что они привыкнут к холодам и будут жить в открытых вольерах зимой, как и их бывалые соседи.

Напомним, что с 21 декабря 2019 года «Река Замбези» работает в тестовом режиме. Туда завезены еще не все животные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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