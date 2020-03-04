2020-03-04T20:00:50+03:00
Происшествия

В Чебоксарах после гибели школьницы в бассейне проверят медкарты учеников

Такое решеие приняли в управлении образования столицы Чувашии
Лика ИСАЕВА
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По одной из версий, погибшая в бассейне школьница имела проблемы со здоровьем, которые могли привести к ее смерти во время урока физкультуры.По одной из версий, погибшая в бассейне школьница имела проблемы со здоровьем, которые могли привести к ее смерти во время урока физкультуры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Чувашии продолжается доследственная проверка по факту гибели 13-летней ученицы гимназии №1. Напомним, что школьнице стало плохо утром во вторник, на уроке физкультуры в бассейне. Девочка скончалась.

В администрации Чебоксар сообщили некоторые подробности произошедшего. Семикласснице стало плохо в воде, она потеряла сознание, но это сразу заметил педагог. Он смог быстро вытащить девочку из воды и вместе со школьным фельдшером стал оказывать первой медицинскую помощь. Одновременно с этим была вызвана "скорую".

Медики прибыли уже через 9 минут. Они констатировали клиническую смерть ребенка. Более школьницу пытались вернуть к жизни, но безуспешно.

- Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков выражает искреннее соболезнование родным и близким ребенка, - сообщили в пресс-службе администрации города.

После трагедии в школах Чебоксар начали проверку проверку медицинских документов учащихся и наличие у них справок об ограничении физических нагрузок. По одной из версий, погибшая в бассейне школьница имела проблемы со здоровьем, которые могли привести к ее смерти во время урока физкультуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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