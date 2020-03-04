В Казани Льнокомбинат и фабрику Алафузова продают за 300 миллионов рублей

4 Март 2020 2020-03-04T14:54:41+03:00

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В Казани на продажу выставлены здания Льнокомбината и фабрики Алафузова на улице Гладилова. За оба объекта продавец хочет 300 миллионов рублей. Однако купить их можно и по отдельности - за 179 миллионов и 123 миллиона соответственно. Такая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Известно, что площадь Льнокомбината составляет 18,5 тысяч квадратных метров, а фабрики – 7,2 тысячи. Вместе с ними продается и земля – 0,6 и 0,7 гектара соответственно.

Отмечается, что речь идет о культовом месте в центре Казани. Оно активно используется для проведения закрытых мероприятий и съемок. Причина продажи объектов не указана.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU