4 Март 2020 2020-03-04T14:39:11+03:00

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фото: МВД по РТ

В магазине их продавали под видом настоящих [видео]

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В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции отправились в один из косметических магазинов Казани. Там они нашли и изъяли контрафактные духи, которые продавали под видом парфюмерии от известных мировых брендов.

Документов на эту продукцию в магазине не нашлось. Расследование показало, что на духах название популярных фирм были нанесены незаконно, без согласия правообладателей. Последним был нанесен общий ущерб на сумму боле 600 тысяч рублей.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, исправительные работы на срок до двух лет, - сообщили в МВД Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/764536" frameborder="0"></iframe> Перед 8 марта в Казани полицейские изъяли партию контрафактных духов.МВД по РТ

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ИСТОЧНИК KP.RU