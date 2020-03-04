Перед 8 марта в Казани полицейские изъяли партию контрафактных духов
В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции отправились в один из косметических магазинов Казани. Там они нашли и изъяли контрафактные духи, которые продавали под видом парфюмерии от известных мировых брендов.
Документов на эту продукцию в магазине не нашлось. Расследование показало, что на духах название популярных фирм были нанесены незаконно, без согласия правообладателей. Последним был нанесен общий ущерб на сумму боле 600 тысяч рублей.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, исправительные работы на срок до двух лет, - сообщили в МВД Татарстана.
Перед 8 марта в Казани полицейские изъяли партию контрафактных духов.МВД по РТ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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