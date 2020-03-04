2020-03-04T14:39:11+03:00
Происшествия

Перед 8 марта в Казани полицейские изъяли партию контрафактных духов

В магазине их продавали под видом настоящих [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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По данному факту было возбуждено уголовное дело.По данному факту было возбуждено уголовное дело.Фото: МВД по РТ
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В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции отправились в один из косметических магазинов Казани. Там они нашли и изъяли контрафактные духи, которые продавали под видом парфюмерии от известных мировых брендов.

Документов на эту продукцию в магазине не нашлось. Расследование показало, что на духах название популярных фирм были нанесены незаконно, без согласия правообладателей. Последним был нанесен общий ущерб на сумму боле 600 тысяч рублей.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, исправительные работы на срок до двух лет, - сообщили в МВД Татарстана.

Перед 8 марта в Казани полицейские изъяли партию контрафактных духов.МВД по РТ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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