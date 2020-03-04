На ключевом центре питания Волжска в республике Марий Эл обновили электрооборудование

4 Март 2020 2020-03-04T14:21:40+03:00

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по замене высоковольтных вводов на выключателях и трансформаторном оборудовании подстанции 220 кВ «Волжская» в Республике Марий Эл

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В результате ввода в эксплуатацию нового оборудования повышена надежность электроснабжения потребителей Волжска, а также Маркинского и Звенигорского районов с населением более 100 тыс. человек.

Высоковольтные вводы являются частью основного оборудования подстанций: автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и выключателей. Взамен маслонаполненных вводов на подстанции установили 15 современных аналогов с твердой изоляцией. Новые вводы более долговечны, надежны и удобны в эксплуатации. Кроме того, они более практичны в обслуживании. Также высоковольтные вводы на базе RIP-изоляции отличаются кроме электрической стойкости еще и превосходной огнеупорностью, что исключает риск возгорания. Выступая пробкой на баке силового трансформатора, заполненного трансформаторным маслом, в момент пробоя такой высоковольтный ввод затруднит поступление кислорода в бак трансформатора, и трансформаторное масло не воспламенится.

Также в 2019 году, в целях повышения надежности электроснабжения потребителей, на подстанции проведены работы по ремонту выключателей 110 кВ, установлены высокочастотные заградители 110 кВ, выполнена замена 42 опорно-стержневых изоляторов на шинных опорах 110 кВ.

Мощность подстанции 220 кВ «Волжская» составляет 250 МВА. Объект обеспечивает электроснабжение завода «Волжскпроммаш», выпускающего холодильное и вентиляционное оборудование. От подстанции отходят восемь линий электропередачи 110 кВ и две линии 220 кВ, по которым осуществляются перетоки электроэнергии между энергосистемами Республики Марий Эл и Чувашии.