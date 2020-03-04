В Татарстане из-за хлопка в легковушке пострадали два человека
Сообщение о ЧП поступило по телефону "112" от очевидцев в среду, 4 марта, в 11.29. Они сообщили, что на 788 километре трассы М-7 "Москва-Уфа" возле кафе "Подкова" в Зеленодольском районе произошел хлопок в автомобиле "Лада Икс Рей".
При этом машина не загорелась, но пострадали два человека - 42-летний водитель и его 46-летний пассажир. Легковушка получила серьезные повреждения.
Автомобиль получил серьезные поврежденияФото: МЧС Татарстана
- Произошел хлопок газовоздушной смеси. Мужчины получили ожоги головы 1-2 степени и были госпитализированы в РКБ Казани, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина происшествия устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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