2020-03-04T13:56:04+03:00
Общество

Платную трассу Москва-Казань могут назвать именем Ивана Грозного

Такой вариант попал в топ-5 названий, которые в «Автодор» присылают россияне
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаФото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
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«Автодор» продолжает принимать предложения по названию платной скоростной трассы Москва-Казань. Если еще в январе россияне предлагали такие варианты как «эчпочмак», «хачапури» и «чак-чак», то сейчас в топ-5 популярных названий оказался «Иван Грозный».

Также в этой пятерки оказались варианты: «Казань», «Евразия», «Восток» и «Кама». При этом «Восток» и «Казань» уже выбыли из гонки.

- Первый вариант выбывает, так как название «Восток» уже закреплено за дорогой А-375 Хабаровск - Находка. «Казань» же вынуждены снять с голосования из-за того, что М-12 (будущая трасса - Ред.) планируется продлить в сторону Екатеринбурга и далее, - отмечают в «Автодоре».

Всего же, по данным компании, в копилке предложений по названию трассы на данный момент имеются почти 200 вариантов.

Отметим, что скоростная автомобильная трасса Москва-Казань в два раза сократит время в пути между городами. Также дорога объединит Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую агломерации.

Трасса должна стать частью автотранспортного коридора Европа - Западный Китай и получить номер М-12. Работы по строительству дороги закончат к 2027 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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