В Татарстане 100-летней пациентке провели сложную операцию
В Нижнекамскую больницу с диагнозом «острая кишечная непроходимость» попала 100-летняя Антонина Михайловна Токарева. Ее состояние медиками было оценено как тяжелое. Наблюдал пациентку опытный хирург Альберт Арсланов.
Пенсионерке потребовалась сложная операция, которая в итоге длилась два часа.
- Конечно, было страшно, ведь бабушке 100 лет, но я представил, что Антонине Михайловне не 100, а 95 лет, – с улыбкой рассказал врач. - Во время операции мы обнаружили у пациентки редкую патологию, операция была сделана вовремя. В данный момент пациентка поправляется и уже готовится к выписке.
Сама труженица тыла сейчас находится в палате для ветеранов, для неё созданы все условия.
На вопросы медиков о том, как же прожить до 100 лет, женщина ответила, что она всю жизнь ест фрукты, очень любит арбузы и вообще не уважает алкоголь, сообщили в пресс-службе Нижнекамской ЦРМБ.
ИСТОЧНИК KP.RU