В Татарстане 100-летней пациентке провели сложную операцию

5 Март 2020 2020-03-05T08:09:14+03:00

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В Нижнекамскую больницу с диагнозом «острая кишечная непроходимость» попала 100-летняя Антонина Михайловна Токарева. Ее состояние медиками было оценено как тяжелое. Наблюдал пациентку опытный хирург Альберт Арсланов.

Пенсионерке потребовалась сложная операция, которая в итоге длилась два часа.

- Конечно, было страшно, ведь бабушке 100 лет, но я представил, что Антонине Михайловне не 100, а 95 лет, – с улыбкой рассказал врач. - Во время операции мы обнаружили у пациентки редкую патологию, операция была сделана вовремя. В данный момент пациентка поправляется и уже готовится к выписке.

Сама труженица тыла сейчас находится в палате для ветеранов, для неё созданы все условия.

На вопросы медиков о том, как же прожить до 100 лет, женщина ответила, что она всю жизнь ест фрукты, очень любит арбузы и вообще не уважает алкоголь, сообщили в пресс-службе Нижнекамской ЦРМБ.

ИСТОЧНИК KP.RU