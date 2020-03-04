В Татарстане ищут Иршата Хайруллина, который нуждается в медпомощи

4 Март 2020 2020-03-04T15:32:36+03:00

О местонахождении пропавшего мужчины ничего неизвестно с 3 марта

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Во вторник, 3 марта, пропал 44-летний Иршат Хайруллин из Альметьевска. Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому родные оперативно обратились за помощью к полиции и волонтерам поисково-спасательных отрядов.

Известно, что Иршат ростом около 180 сантиметров имеет плотное телосложение, темные волосы, большую залысину и карие глаза. На момент пропажи на мужчине была красная трикотажная шапка, синяя рабочая куртка с надписью на спине, бежево-коричневые рабочие штаны и черные ботинки.

Всех, кто видел Иршата, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(967)46-64-911.

ИСТОЧНИК KP.RU