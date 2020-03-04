В Ульяновске спасатели вытащили из погреба собаку
Для этого пришлось использовать альпинистское снаряжение [фото]
С места происшествияФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
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Очевидец сообщил спасателям, что в погреб частного дома на улице Пензенской в селе Лаишевка Ленинского района Ульяновска провалился пес. Собака сильно скулила, выбраться самостоятельно не могла, требовалась помощь специалистов.
Псу не потребовалась помощь ветеринараФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
На место выехала дежурная группа городской поисково-спасательной службы. Собаку - испуганную большую черную дворнягу, подняли на поверхность при помощи альпинистского снаряжения. Пес не пострадал, помощь ветеринара ему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU