2020-03-04T13:03:42+03:00
Общество

«Здоровье участников для нас – превыше всего»: из-за коронавируса в Казани перенесли «KAZANSUMMIT - 2020»

Новая дата проведения саммита организаторами пока не называется
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @kazansummitФото: @kazansummit
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Стало известно, что из-за распространения коронавируса в мире будет перенесен Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KAZANSUMMIT - 2020». Конференция должна была пройти в Казани с 18 по 22 июня.

- Безопасность и здоровье участников для нас – превыше всего! – отмечают на своей социальной странице заявили организаторы саммита.

При этом новая дата его проведения, даже приблизительная, пока не называется.

Отметим, что в 2019 году «KAZANSUMMIT» прошел в выставочном центре «Казань Экспо». В нем приняли участие 3,5 тысяч человек из 72 стран мира и 38 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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