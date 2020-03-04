«Здоровье участников для нас – превыше всего»: из-за коронавируса в Казани перенесли «KAZANSUMMIT - 2020»
Стало известно, что из-за распространения коронавируса в мире будет перенесен Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KAZANSUMMIT - 2020». Конференция должна была пройти в Казани с 18 по 22 июня.
- Безопасность и здоровье участников для нас – превыше всего! – отмечают на своей социальной странице заявили организаторы саммита.
При этом новая дата его проведения, даже приблизительная, пока не называется.
Отметим, что в 2019 году «KAZANSUMMIT» прошел в выставочном центре «Казань Экспо». В нем приняли участие 3,5 тысяч человек из 72 стран мира и 38 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»