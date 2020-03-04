2020-03-04T12:05:30+03:00
Происшествия

В Казани пенсионер-водитель сбил 76-летнего пешехода на перекрестке

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами
Лика ИСАЕВА
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На место происшествия выезжали сотрудники "скорой" и полицииНа место происшествия выезжали сотрудники "скорой" и полиции
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Наезд на 76-летнего пешехода произошел на перекрестке улиц Чуйкова и Лаврентьева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана 3 марта в 11.05.

По предварительным данным, 68-летний пенсионер, управлявший иномаркой "Рено", поворачивая с улицы Чуйкова налево не пропустил пешехода, который переходил перекресток на зеленый сигнал светофора.

- В результате наезда пешеход был госпитализирован с тяжелыми травмами головы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Отметим, что 3 марта в столице Татарстана произошло 183 ДТП, из них восемь - с пострадавшими. Среди них три столкновения, четыре наезда на пешехода и падение пассажира в салоне автобуса. В результате ДТП три водителя, четыре пешехода и один пассажир получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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