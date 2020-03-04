Глава Марий Эл Александр Евстифеев потребовал решить в регионе проблему разбитых дорог

4 Март 2020 2020-03-04T12:38:49+03:00

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Из-за большого числа перепадов температур этой зимой в Марий Эл серьезно разрушились дороги. Глава республики Александр Евстифеев потребовал в кратчайшие сроки решить эту проблему. Об этом он заявил на совещании по ремонту и строительству дорог в эту среду, 4 марта.

В свою очередь, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов отметил, что зимой ремонтировать дороги можно только с применением литой асфальтобетонной смеси. А поддерживать их в нормальном состоянии можно подсыпая асфальтную крошку. Но последнее касается только магистральных улиц. На второстепенных же дорогах и проездах для этого применяют известняковый щебень.

- Передаю вам недовольство горожан и водителей. Толку от такого ремонта щебнем нет, - сказал на это глава Марий Эл. – Прошлые годы использовали битый кирпич – тоже очень сомнительный метод восстановления ямочного ремонта, допустимый только для временного ремонта на период весенней распутицы. Сейчас, честно говоря, можно ездить по улицам только тем, которые отремонтированы в прошлом году. Все остальное – невозможно. Центральные улицы, окраины – все в одинаково плохом состоянии. Жду от вас более предметных предложений.

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ИСТОЧНИК KP.RU