2020-03-04T12:38:49+03:00
Общество

Глава Марий Эл Александр Евстифеев потребовал решить в регионе проблему разбитых дорог

Проезжая часть пострадала от частых перепадов температур этой зимой
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: организационно-аналитическое управление Главы Марий ЭлФото: организационно-аналитическое управление Главы Марий Эл
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Из-за большого числа перепадов температур этой зимой в Марий Эл серьезно разрушились дороги. Глава республики Александр Евстифеев потребовал в кратчайшие сроки решить эту проблему. Об этом он заявил на совещании по ремонту и строительству дорог в эту среду, 4 марта.

В свою очередь, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов отметил, что зимой ремонтировать дороги можно только с применением литой асфальтобетонной смеси. А поддерживать их в нормальном состоянии можно подсыпая асфальтную крошку. Но последнее касается только магистральных улиц. На второстепенных же дорогах и проездах для этого применяют известняковый щебень.

- Передаю вам недовольство горожан и водителей. Толку от такого ремонта щебнем нет, - сказал на это глава Марий Эл. – Прошлые годы использовали битый кирпич – тоже очень сомнительный метод восстановления ямочного ремонта, допустимый только для временного ремонта на период весенней распутицы. Сейчас, честно говоря, можно ездить по улицам только тем, которые отремонтированы в прошлом году. Все остальное – невозможно. Центральные улицы, окраины – все в одинаково плохом состоянии. Жду от вас более предметных предложений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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