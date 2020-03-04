Праздничное открытие «Галамарта» в Казани: электрический чайник за 199 рублей и другие ШОК-цены

4 Март 2020 2020-03-04T11:21:31+03:00

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7 марта в Казани состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Посетителей ждут ШОК-цены на товары для дома, акция «Каждая вторая игрушка - за 1 рубль!» и подарки, главные среди которых - сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Казань, ТЦ «БАХЕТЛЕ», ул. Ленинградская, 27, 2-й этаж.

Фото: Из материалов пресс-службы

Хоть Международный женский день и 8-го марта, но начинать праздновать вполне можно заранее! Тем более что ШОК-цены от «Галамарта» этому вполне способствуют: только 7 марта 3 кг стирального порошка - 99 рублей, электрический чайник - 199 рублей, а литая сковорода - 319 рублей.

Фото: Из материалов пресс-службы

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% - ей можно будет воспользоваться с 9 по 23 марта.

«Галамарт» также устраивает настоящий праздник для детей: в этот день будет действовать акция «Каждая вторая игрушка - за 1 рубль!». Отличная возможность накупить подарков детям к 8 Марта с существенной экономией.

Фото: Из материалов пресс-службы

Кстати, о подарках: в 19.00 кому-то из гостей достанется погружной блендер, кому-то - утюг с отпаривателем, кому-то - напольные весы… А главными подарками праздничного открытия станут сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!

И не забудьте зайти в магазин на следующий день: 8 марта здесь можно будет купить тюльпаны всего за 1 рубль!

В «Галамарте» вы найдете более 7000 товаров для дома: инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Здесь можно купить все необходимое, причем намного дешевле, чем в других магазинах. Кроме того, в «Галамарте» регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Фото: Из материалов пресс-службы

Адрес магазина: г. Казань, ТЦ «БАХЕТЛЕ», ул. Ленинградская, 27, 2-й этаж.

Часы работы: 10.00 - 21.00

Праздничное открытие: 7 марта с 10.00 до 19.00

Сайт «Галамарт»