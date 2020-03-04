В Татарстане замечены первые лебеди, которые прилетели с зимовки

4 Март 2020 2020-03-04T11:00:40+03:00

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В Татарстан после зимовки прилетели первые лебеди. Они были замечены на территории природного заказника «Спасский», в пойме реки Волги, недалеко от села Щербеть, а также на промоинах реки Камы в Нижнекамском районе.

- Раннее возвращение пернатых связано с аномально теплой погодой. Повода для беспокойства нет - водоем достаточно свободен ото льда и есть необходимый корм для пропитания, - сообщают специалисты Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам.

Отметим, что лебеди занесены в Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU