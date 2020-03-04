Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил в республике снизить сельскую ипотеку до 0,1% годовых

4 Март 2020 2020-03-04T17:10:28+03:00

Он считает, что разницу можно субсидировать из регионального бюджета

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Сельская ипотека в Чувашии может снизиться до 0,1% годовых. С таким предложением на заседании правительственной комиссии по вопросам местного агропромышленного комплекса выступил врио главы региона Олег Николаев.

- Во многих селах есть пустующие либо заброшенные участки. Желающие могли бы реализовать там мечту — построить дом. Мы должны отработать механизмы вовлечения этих участков, провести серьезную инвентаризацию. Если все это выполним, то обеспечим развитие села, повысим эффективность использования земель, — подчеркнул Николаев.

Он считает, что разницу между существующей и предложенной им ипотечной ставкой можно субсидировать из регионального бюджета.

Отметим, что с начала 2020 года в Чувашии стартовал проект «Сельская ипотека», с помощью которого можно получить льготную ипотеку на приобретение жилья в сельской местности под 3% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU