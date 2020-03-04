В Красночетайском районе Чувашии объявлен карантин по бешенству

4 Март 2020 2020-03-04T11:38:46+03:00

Карантин будет действовать два месяца, если не появятся новые факты заболевания бешенства. Фото: Ксения Вахрушева

Изменить размер текста: A A

В деревне Горбатовка Красночетайского района Чувашии установлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление в среду, 4 марта, подписал врио главы региона Олег Николаев.

Согласно правилам, карантин будет действовать два месяца, если не появятся новые факты заболевания бешенства. Все это время в деревне запрещается проводить выставки животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких зверей, а также торговать домашней живностью и скотом. Кроме того, местным жителям нельзя вывозить животных за пределы Горбатовки.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU