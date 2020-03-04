В Красночетайском районе Чувашии объявлен карантин по бешенству
В деревне Горбатовка Красночетайского района Чувашии установлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление в среду, 4 марта, подписал врио главы региона Олег Николаев.
Согласно правилам, карантин будет действовать два месяца, если не появятся новые факты заболевания бешенства. Все это время в деревне запрещается проводить выставки животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких зверей, а также торговать домашней живностью и скотом. Кроме того, местным жителям нельзя вывозить животных за пределы Горбатовки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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