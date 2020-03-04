2020-03-04T10:24:50+03:00
Политика

Экс-замминистра экономики Татарстана Инсаф Хайруллин стал одним из вице-премьеров Дагестана

На новой должности ему предстоит курировать сферу строительства
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что уроженец Татарстана 49-летний Инсаф Хайруллин назначен врио заместителя председателя правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Васильев. Об этом сообщается на официальной соцстранице администрации главы и правительства Дагестана.

На новой должности Хайруллину предстоит курировать сферу строительства.

СПРАВКА КП

Инсаф Хайруллин родился 11 февраля 1970 года в Казани. В 1997 году он окончил юридический факультет Казанского государственного университета, а в 2006 - Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

В разные годы Хайруллин был замминистра экономики и промышленности Татарстана, первым заместителем исполнительного директора Госжилфонда при президенте Татарстана, вице-президентом регионального отраслевого объедения «Союз строителей Татарстана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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