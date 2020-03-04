Экс-замминистра экономики Татарстана Инсаф Хайруллин стал одним из вице-премьеров Дагестана
Стало известно, что уроженец Татарстана 49-летний Инсаф Хайруллин назначен врио заместителя председателя правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Васильев. Об этом сообщается на официальной соцстранице администрации главы и правительства Дагестана.
На новой должности Хайруллину предстоит курировать сферу строительства.
СПРАВКА КП
Инсаф Хайруллин родился 11 февраля 1970 года в Казани. В 1997 году он окончил юридический факультет Казанского государственного университета, а в 2006 - Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
В разные годы Хайруллин был замминистра экономики и промышленности Татарстана, первым заместителем исполнительного директора Госжилфонда при президенте Татарстана, вице-президентом регионального отраслевого объедения «Союз строителей Татарстана».
ИСТОЧНИК KP.RU