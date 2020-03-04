5 марта в Казани без света оставят детский дом-интернат и более 20 улиц
В этот четверг, 5 марта, с 8.30 до 17.00 в Приволжском районе обесточат дома, расположенные на улицах: Авангардная, Авангардный переулок, Аланлык, переулок Аланлык, Бердэмлек, Заветная, Карагач, Поперечно-Сормовская, Сабит, Сормовская, Тюменская, Тюменский переулок, Школьная и Якын.
Кроме того, с 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Большие Дербышки Советского района. В частности, его отключат в детском доме-интернате (улица Лесная, 1), а также в домах, которые находятся на улицах: Заречная, Исаева, Кооперативная, Новая, Окружная, Советская и Лотфуллы Фаттахова.
Данное отключение электричества связано с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций, а также его техобслуживанием на распределительных сетях.
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