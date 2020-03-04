В Йошкар-Оле на улице обнаружили останки младенца
Страшную находку сделали прохожие на одной из улиц Йошкар-Олы 3 марта. Они обнаружили останки новорожденного ребенка.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
Сейчас следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинской экспертизы, которые позволят установить обстоятельства появления на свет младенца и причины его гибели. Идет поиск причастных к этому происшествию - разыскивается мать ребенка. По результатам проверки будет принято решение - возбуждать по данному факту уголовное дело или нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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