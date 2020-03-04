В Чебоксарах бытовым газом отравилась многодетная семья
"Скорую" для пятерых жителей Южного поселка столицы Чувашии вызывали утром 3 марта. Приехавшие медики с предварительным диагнозом: "средняя степень отравления бытовым газом", госпитализировали из частного дома двух взрослых и трех детей в возрасте 7-ми, 9-ти и 11-ти лет.
Состояние всех пострадавших врачами оценивается как средней тяжести.
По факту отравления проводится проверка всеми экстренными службами Чувашии. Прокуратура республики выясняет, в каких условиях проживали пострадавшие несовершеннолетние из этой многодетной семьи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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