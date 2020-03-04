В Чебоксарах родители назвали дочь двойным именем

4 Март 2020 2020-03-04T09:59:18+03:00

Отдел ЗАГС администрации Калининского района столицы Чувашии рассказал про имена, которые давали новорожденным в феврале

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Итоги ушедшего февраля подвели сотрудники ЗАГСа Калининского района столицы Чувашии. Так, за второй месяц года ими было зарегистрировано 295 новых браков.

Родители получили свидетельства о рождении на 183 малышей, среди которых 96 девочек и 87 - мальчиков.

Оказывается, первенцев дождались в 68 семьях, вторые дети появились на свет в 78 семьях. Третьих малышей дождалась 31 пара, а в шести это были уже четвертые дети.

Среди имен, которыми родители нарекли новорожденных по популярности лидируют: Анна, Виктория, София, Никита, Александр и Кирилл.

В числе же самых редких оказались имена: Амина, Есения, Мирон, Фаина, Злата, Ефим, Влада, Аглая, Айсу, Мирослав, Дамир, Осия, Агния.

А одна семейная пара и вовсе назвала свою дочь двойным именем - девочку зарегистрировали как Диану-Анну. Как ласково будут называть малышку родители, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU