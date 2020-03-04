2020-03-04T09:59:18+03:00
Общество

В Чебоксарах родители назвали дочь двойным именем

Отдел ЗАГС администрации Калининского района столицы Чувашии рассказал про имена, которые давали новорожденным в феврале
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Итоги ушедшего февраля подвели сотрудники ЗАГСа Калининского района столицы Чувашии. Так, за второй месяц года ими было зарегистрировано 295 новых браков.

Родители получили свидетельства о рождении на 183 малышей, среди которых 96 девочек и 87 - мальчиков.

Оказывается, первенцев дождались в 68 семьях, вторые дети появились на свет в 78 семьях. Третьих малышей дождалась 31 пара, а в шести это были уже четвертые дети.

Среди имен, которыми родители нарекли новорожденных по популярности лидируют: Анна, Виктория, София, Никита, Александр и Кирилл.

В числе же самых редких оказались имена: Амина, Есения, Мирон, Фаина, Злата, Ефим, Влада, Аглая, Айсу, Мирослав, Дамир, Осия, Агния.

А одна семейная пара и вовсе назвала свою дочь двойным именем - девочку зарегистрировали как Диану-Анну. Как ласково будут называть малышку родители, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красночетайском районе Чувашии объявлен карантин по бешенству
Праздничное открытие «Галамарта» в Казани: электрический чайник за 199 рублей и другие ШОК-цены
В Татарстане замечены первые лебеди, которые прилетели с зимовки
Экс-замминистра экономики Татарстана Инсаф Хайруллин стал одним из вице-премьеров Дагестана
5 марта в Казани без света оставят детский дом-интернат и более 20 улиц
В Йошкар-Оле на улице обнаружили останки младенца
В Татарстане разыскивают полицейского подозреваемого в изнасиловании
В Чебоксарах бытовым газом отравилась многодетная семья
В Чебоксарах родители назвали дочь двойным именем
Сезон охоты на кабана и пушных зверей в Татарстане завершился
В Чувашии на списанном военном корабле откроют музей морской славы
В Татарстане город Бавлы получит 70 миллионов рублей на благоустройство парка Победы и Трудовой славы
За месяц казанские школьники сдали в фандоматы более 100 килограммов алюминия
В Татарстане мужчина, выживший в страшном пожаре, потратил три года, чтобы по этому факту возбудили уголовное дело
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил ввести региональные льготы для «детей Войны»
В Татарстане суд огласил приговор матери пятерых детей, которая задолжала 1,4 миллиона рублей алиментов
Президент России Владимир Путин назначил начальником УФСИН Татарстана Эдуарда Хиалеева
Рой Джонс-младший посетит турнир по профи-боксу в Казани
Казань вошла в топ-3 «умных городов» России
В казанском «Пивомане» вместо сидра продавали крашенную воду со спиртом
Житель Набережных Челнов одним ударом кулака отправил 17-летнего подростка в смертельный нокаут
Снег для проведения Казанского лыжного марафона-2020 свезут с двух стадионов