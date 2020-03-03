В Татарстане суд огласил приговор матери пятерых детей, которая задолжала 1,4 миллиона рублей алиментов

3 Март 2020 2020-03-03T18:22:49+03:00

Такой долг по алиментам набежал аж с 2013 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Она должна была отдавать на их содержание половину своих доходов, но не делала этого

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В Аксубаевском районе Татарстана суд признал 40-летнюю местную жительницу виновной в неуплате алиментов на содержание своих пятерых детей.

Оказалось, что, еще в 2013 году женщине вменили отдавать на это половину всех ее ежемесячных доходов. Но за все это время она не заплатила ни копейки. Да и официально на работу так и не устроилась. В итоге долг по алиментам превысил сумму 1,4 миллиона рублей.

В результате женщину осудили по уголовной статье «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

- Местной жительнице было назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU