2020-03-03T20:06:32+03:00
Общество

В Чувашии на списанном военном корабле откроют музей морской славы

Транспортировка судна из Балтийска в Чебоксары обойдется в 20 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: администрация ЧебоксарыФото: администрация Чебоксары
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В 2020 году в Чувашию привезут списанный пограничный сторожевой корабль «Чебоксары». После на нем собираются открыть музей морской славы. Об этом было объявлено чиновниками на еженедельной планерке в администрации столицы Чувашии.

Известно, что корабль «Чебоксары» за 26 лет службы прошел более 65 тысяч морских миль, охраняя границы России. На него были призваны более 100 жителей Чувашии.

Корабль быль списан в 2016 году. Его транспортировка из Балтийска в Чебоксары обойдется в 20 миллионов рублей. Он будет установлен либо в районе Речного порта, либо у Свято-Троицкого мужского монастыря столицы Чувашии.

В будущем музее будет около 6 зон с различными экспозициями. Среди них зал, посвященный академику Крылову. Как только концепция учреждения будет разработана, ее вынесут на общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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