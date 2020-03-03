2020-03-03T17:49:50+03:00
Спорт

Рой Джонс-младший посетит турнир по профи-боксу в Казани

Соревнования пройдут 12 марта
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба минспорта Татарстана.Фото: пресс-служба минспорта Татарстана.
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12 марта в Казани примет турнир по профи-боксу «Кубок Казанского Кремля». В главном бою вечера российский боксёр Алексей Егоров сразится с нокаутером из Чехии Василем Дуцаром. Они поборются за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA Super.

На ринг выйдут и воспитанники татарстанской школы бокса. Так, представитель Ratel Pro Fight Виталий Петряков проведет свой первый титульный бой, а его соперником станет африканец Дэвид Ардай Коджо, являющийся чемпионом Ганы и Западно-Африканского боксерского союза.

Почетным гостем турнира станет легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший, сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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