Казань вошла в топ-3 «умных городов» России
Минстрой России решил впервые рассчитать индекс цифровизации городского хозяйства (IQ городов).
В итоге в топ-3 вошла и Казань. С 52,58 балла столица Татарстана заняла второе место в рейтинге «умных городов» России, обогнав при этом Санкт-Петербург (50,37 балла). На первом же месте оказалась Москва - 81,19 балла.
При расчете индекса по каждому городу учитывалось количество его жителей и 47 показателей по 10 направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.
Кстати, во время создания рейтинга IQ российских городов использовали данные за 2018 год.
ИСТОЧНИК KP.RU