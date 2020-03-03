Казань вошла в топ-3 «умных городов» России

3 Март 2020 2020-03-03T17:21:22+03:00

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Минстрой России решил впервые рассчитать индекс цифровизации городского хозяйства (IQ городов).

В итоге в топ-3 вошла и Казань. С 52,58 балла столица Татарстана заняла второе место в рейтинге «умных городов» России, обогнав при этом Санкт-Петербург (50,37 балла). На первом же месте оказалась Москва - 81,19 балла.

При расчете индекса по каждому городу учитывалось количество его жителей и 47 показателей по 10 направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

Кстати, во время создания рейтинга IQ российских городов использовали данные за 2018 год.

ИСТОЧНИК KP.RU