Президент России Владимир Путин назначил начальником УФСИН Татарстана Эдуарда Хиалеева
Указом Президента России Владимира Путина полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев назначен начальником УФСИН Татарстана. Ранее он занимал должность первого заместителя и был временно исполнявшим обязанности руководителя республиканской службы исполнения наказаний.
СПРАВКА КП
Будущий руководитель ведомства Эдуард Хиалеев родился 10 апреля 1966 года в Муслюмово. В 1988 году окончил Казанское Высшее Военное командно-инженерное училище, службу в Вооруженных силах СССР и России проходил до 1992 года. С 1992 года служил на различных должностях в системе МВД, с 2003 года – в уголовно-исполнительной системе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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