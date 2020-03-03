2020-03-03T18:06:56+03:00
Общество

Президент России Владимир Путин назначил начальником УФСИН Татарстана Эдуарда Хиалеева

До этого момента он был временно исполнявшим обязанности руководителя республиканской службы исполнения наказаний
Лика ИСАЕВА
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Эдуард ХиалеевЭдуард ХиалеевФото: Из материалов пресс-службы
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Указом Президента России Владимира Путина полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев назначен начальником УФСИН Татарстана. Ранее он занимал должность первого заместителя и был временно исполнявшим обязанности руководителя республиканской службы исполнения наказаний.

СПРАВКА КП

Будущий руководитель ведомства Эдуард Хиалеев родился 10 апреля 1966 года в Муслюмово. В 1988 году окончил Казанское Высшее Военное командно-инженерное училище, службу в Вооруженных силах СССР и России проходил до 1992 года. С 1992 года служил на различных должностях в системе МВД, с 2003 года – в уголовно-исполнительной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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