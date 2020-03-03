В казанском «Пивомане» вместо сидра продавали крашенную воду со спиртом

3 Март 2020 2020-03-03T17:05:20+03:00

"Сидр" был поставлен в Казань заводом Брянской области. Фото: gosalcogol.tatar.ru

Сеть уже добровольно выдала 1,5 тысячи литров этого пойла

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Во время контрольных мероприятий в одном из магазинов «Пивоман» полицейские вместе с сотрудниками Госалкогольинспекции Татарстана нашли 73 литра нелегального спиртного.

Дело в том, что там вместо сидра продавали крашенную воду, которая была разбавлена этиловым спиртом. После этого торговая сеть добровольно выдала 1,5 тысячи литров этого пойла, которое, как оказалось, было поставлено заводом из Брянской области.

- В ходе анализа установлено, что образцы изъятой продукции (сидр «Вишневый», сидр «Мохито») имеют объемную долю этилового спирта 6,2% и не соответствуют требования ГОСТ «Сидры. Общие технические условия», «Пивные напитки. Общие технические условия», - сообщает Госалкогольинспекция Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU