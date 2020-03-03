2020-03-03T19:03:13+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина, выживший в страшном пожаре, потратил три года, чтобы по этому факту возбудили уголовное дело

Потерпевший винит во всем тех, кто устанавливал газовое оборудование на его машину, в которой он едва не сгорел
Лика ИСАЕВА
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В итоге дело было возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".В итоге дело было возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Еще в январе 2017 года 52-летний жтель Лениногорска передал свой автомобиль "Лада Веста" частным предпринимателям, которые установили на машине газовое оборудование.

Все было вроде нормально, но в марте того же года во время поездки в Казань автовладелец решил закурить в салоне машины. Мужчина открыл окно и через некоторое время внутри "Лады" произошел хлопок. В результате чего машина полностью сгорела, а сам водитель выжил лишь чудом. Мужчина получил сильные ожоги и долго лечился.

В итоге пострадавшему пришлось три года добиваться возбуждения уголовного дела. В произошедшем он винит тех, кто устанавливал газовое оборудование на его автомобиль.

- По результатам рассмотрения обращения, поступившего на личном приеме гражданина, возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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