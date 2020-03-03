2020-03-03T19:27:34+03:00
Общество

За месяц казанские школьники сдали в фандоматы более 100 килограммов алюминия

Вся собранная тара получит новую жизнь
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Месяц назад в 20 школах Казани появились фандоматы для сбора тары из-под напитков. За это время учащиеся успели сдать в них 82 тысячи пластиковых бутылок и 11 тысяч алюминиевых банок. Суммарный объем собранной тары составил почти 1,8 тонны пластика и более 100 килограммов алюминия.

Этого пластика достаточно, чтобы произвести более 10 тысяч футболок или 5,5 тысяч пар кроссовок, а алюминия хватит на 60 стульев или 15 велосипедов, отмечают в компании, передавшей школам фандоматы. Вся собранная тара получит новую жизнь.

Отметим, что каждый сдавший бутылку или банку школьник не только помогает экологии, но и получает баллы. Их дети после обменивают на скидки на товары и услуги партнеров акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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