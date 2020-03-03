В Казани на проспекте Победы заработала новая платная муниципальная парковка
Около дома №56 на проспекте Победы заработала новая платная муниципальная парковка. Сейчас она работает в тестовом режиме. Это значит, что плата за ее услуги с автомобилистов взиматься не будет. Оставить там машину и не заплатить ни копейки можно будет до 16 марта, сообщает комитет по транспорту Казани.
К слову, новая парковка рассчитана на 50 мест. Там уже установлены необходимые дорожные знаки и паркомат. По истечению тестового режима контроль за оплатой на этой автостоянке будет осуществляться в автоматическом режиме.
Стоимость 1 часа парковки на этом участке - 30 рублей. За неоплату ее услуг положен штраф в 2 500 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU