2020-03-03T15:36:12+03:00
Общество

В Казани на проспекте Победы заработала новая платная муниципальная парковка

Пока ставить там машины можно бесплатно
Олег ЛУГОВОЙ
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Новая парковка рассчитана на 50 мест. Фото: kazantransport.ruНовая парковка рассчитана на 50 мест. Фото: kazantransport.ru
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Около дома №56 на проспекте Победы заработала новая платная муниципальная парковка. Сейчас она работает в тестовом режиме. Это значит, что плата за ее услуги с автомобилистов взиматься не будет. Оставить там машину и не заплатить ни копейки можно будет до 16 марта, сообщает комитет по транспорту Казани.

К слову, новая парковка рассчитана на 50 мест. Там уже установлены необходимые дорожные знаки и паркомат. По истечению тестового режима контроль за оплатой на этой автостоянке будет осуществляться в автоматическом режиме.

Стоимость 1 часа парковки на этом участке - 30 рублей. За неоплату ее услуг положен штраф в 2 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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