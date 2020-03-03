Житель Набережных Челнов одним ударом кулака отправил 17-летнего подростка в смертельный нокаут
Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего" возбуждено в отношении 34-летнего жителя Набережных Челнов.
По версии следователей, ночью 29 февраля в своей квартире подозреваемый выпивал с работающим у него 17-летним подростком. Во время застолья произошла пьяная ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры ударил своего несовершеннолетнего гостя кулаком в голову. Подросток тут же упал без сознания. Мужчина позвонил его родственникам и уже те отвезли парня в больницу.
Но врачи не сумели помочь подростку - он скончался в больнице.
- Подозреваемый отправлен под домашний арест, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»