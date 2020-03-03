Житель Набережных Челнов одним ударом кулака отправил 17-летнего подростка в смертельный нокаут

3 Март 2020 2020-03-03T16:55:05+03:00

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Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего" возбуждено в отношении 34-летнего жителя Набережных Челнов.

По версии следователей, ночью 29 февраля в своей квартире подозреваемый выпивал с работающим у него 17-летним подростком. Во время застолья произошла пьяная ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры ударил своего несовершеннолетнего гостя кулаком в голову. Подросток тут же упал без сознания. Мужчина позвонил его родственникам и уже те отвезли парня в больницу.

Но врачи не сумели помочь подростку - он скончался в больнице.

- Подозреваемый отправлен под домашний арест, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU