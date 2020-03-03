В Казани Росреестр Татарстана изменил график приема посетителей

3 Март 2020 2020-03-03T14:54:43+03:00

При этом получить консультации по вопросам оформления недвижимости можно и по телефону

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В Казани Росреестр Татарстана изменил график приема как простых граждан, так и риэлторов, и других профессиональных участников рынка недвижимости.

Теперь консультации по вопросам постановки недвижимости на кадастровый учет проводятся в подъезде №7 по адресу: улица Авангардная, 74, каждую среду с 08.00 до 12.00.

Там же можно будет получить ответы на вопросы учета изменений объектов недвижимости, снятия с кадастрового учета, изменения адреса и ошибок при загрузке межевых планов.

По другим вопросам нужно обращаться:

- По вторникам с 08.00 до 12.00 - по вопросам госрегистрации недвижимости юрлиц и договоров долевого участия; наложения и снятия арестов на объекты недвижимости. Для предрегистрационной подготовки документов при оформлении недвижимости, действует специальное окно для представителей бизнес-сообщества.

- По четвергам с 08.00 до 12.00 - по вопросам госрегистрации недвижимости в электронном виде, кадастровому учету, госрегистрации недвижимости физлиц, госрегистрации сделок и перехода прав физлиц.

- Также напоминаем, что проконсультироваться по вопросам, связанным с оформлением недвижимости, всегда можно по единому бесплатному круглосуточному телефону колл-центра управления: 8(800)100-34-34, - сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU