2020-03-03T20:30:25+03:00
Общество

Сезон охоты на кабана и пушных зверей в Татарстане завершился

Теперь охотникам нужно предоставить списки о добытых животных
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба госкомитета Татарстана по биоресурсам.Фото: пресс-служба госкомитета Татарстана по биоресурсам.
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В Татарстане завершился сезон охоты на кабана и пушных зверей: волка, лисицы, бобра, куницы. Теперь всем охотникам, получившим разрешения на их добычу, в течение 20 дней нужно предоставить списки убитых животных для дальнейшего подсчета.

– За несвоевременно предоставленные данные предусмотрена административная ответственность, – напоминают в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сезон охоты на кабана и пушных зверей в Татарстане завершился
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