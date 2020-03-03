Сезон охоты на кабана и пушных зверей в Татарстане завершился
Теперь охотникам нужно предоставить списки о добытых животных
Фото: пресс-служба госкомитета Татарстана по биоресурсам.
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В Татарстане завершился сезон охоты на кабана и пушных зверей: волка, лисицы, бобра, куницы. Теперь всем охотникам, получившим разрешения на их добычу, в течение 20 дней нужно предоставить списки убитых животных для дальнейшего подсчета.
– За несвоевременно предоставленные данные предусмотрена административная ответственность, – напоминают в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
ИСТОЧНИК KP.RU