Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил ввести региональные льготы для «детей Войны»

3 Март 2020 2020-03-03T18:39:47+03:00

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Сейчас в Чувашии проживают 70,5 тысяч «детей Войны» (родившиеся во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - Ред.). Именно для них врио главы региона Олег Николаев предложил ввести республиканские льготы. Об этом он заявил во время своей встречи с депутатами Госсовета Чувашии.

- Во-первых, многие из них («детей Войны» – Ред.) хотят получить прежде всего некий статус, подтверждение, что они являются детьми войны. Во-вторых, помимо денежной составляющей, существуют нематериальные формы поддержки. Например, возможность попасть без очереди к врачу, - отметил Олег Николаев.

По его поручению новые меры поддержки «детей войны» будут разрабатывать в министерстве труда и социальной защиты Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU