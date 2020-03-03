Из-за коронавируса матч баскетбольного Еврокубка между "Монако" и казанским УНИКСом пройдет без зрителей

3 Март 2020 2020-03-03T14:45:24+03:00

В решающем матче за право выйти в четвертьфинал турнира обе команды останутся без поддержки трибун

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4 марта во Франции казанский УНИКС проведет решающий матч в борьбе за выход в четвертьфинал Еврокубка. Подопечные Димитриса Прифтиса на выезде сразятся с "Монако". Сегодня стало известно, что матч пройдет за закрытыми дверями. Такое решение принято из-за вспышки коронавируса в Европе. Данную информацию уже подтвердили на официальном сайте Еврокубка.

Отметим, что матч с "Монако" действительно стоит рассматривать, как решающий. Перед заключительным туром обе команды одержали по 3 победы в 5 матчах и делят первое и второе места. У литовского "Ритаса" и турецкого "Галатасарая" - по две победы.

Таким образом, победитель в противостоянии "Монако" и УНИКСа автоматически получит путевку в четвертьфинал. Проигравшей команде предстоит ждать результата параллельного матча между "Ритасом" и "Галатасараем". Обладатель второй путевки в 1/4 финала Еврокубка будет определен по результатам личных встреч, а также по разнице забитых и пропущенных голов.

ИСТОЧНИК KP.RU